Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Çiçek, şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde parti değiştireceğime dair asılsız iddialar gündeme getirilmektedir. Bu haberler, kamuoyunda yanlış algı oluşturma çabasından ibarettir. İlçe seçimi öncesinde ortaya atılan bu tür söylemler, seçime gölge düşürme amacı taşımaktadır. Halkımızın iradesiyle göreve gelmiş bir belediye başkanını yıpratma girişimlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Hemşehrilerimizin bu tür dedikodulara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Bizler siyasi manipülasyonlara kulak asmadan, Menderes ve Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Başkan Çiçek, açıklamasının sonunda tüm Mendereslilere sevgi ve saygılarını sundu.