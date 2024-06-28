Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanması ve dezenfekte edilmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın araç desteğiyle Göksun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu nedenle konteynerlerin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konusunda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde çevremizi koruyarak çok daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.