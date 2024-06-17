Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Belediyenin tüm birimlerini tek tek ziyaret ederek çalışanların bayramını kutlayan Başkan Denizli, “Belediyemizin her kademesinde özveriyle çalışan, Çeşme’mizi daha güzel ve yaşanabilir kılmak için gece gündüz emek veren sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya geldi, çalışanların bayramını kutladı.

Belediyenin tüm birimlerini tek tek ziyaret eden Başkan Denizli, bayram tatili dolayısıyla açılan yaz sezonu için de iyi dileklerde bulundu. Başkan Denizli, “Birlikte geçirdiğimiz ikinci bayram. Umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Belediyemizin her kademesinde özveriyle çalışan, Çeşme’mizi daha güzel ve yaşanabilir kılmak için gece gündüz emek veren sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti sayesinde Çeşme’miz, her geçen gün daha da güzelleşiyor ve büyüyor. Özveriyle çalıştığınızı biliyorum. Sizlere tüm Çeşme halkı adına müteşekkirim. Alın teriniz çok değerli. Tüm mesai arkadaşlarıma nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.