Çeşme Belediyesi, ilçede 32 yıldır süren Alaçatı Sosyal Konut Yapı Kooperatifi tapu sorununu çözdü. Başkan Lâl Denizli’nin yürüttüğü hukuki ve idari çalışmalar sonucunda 300 hak sahibine tapuları teslim edildi.

Sorunun geçmişi

1993 yılında Gecekondu Önleme Bölgesi olarak tahsis edilen ve 612 konutu kapsayan alanda yaşanan belirsizlik, 32 yıldır çözüm bekliyordu. Kooperatif üyeleri tapularını alamadıkları için hak kaybına uğramıştı.

Çözüm süreci

Başkan Denizli’nin göreve gelmesinin ardından Kooperatif Yönetimi ile koordineli bir hukuk mücadelesi başlatıldı. Çeşme Belediye Meclisi, 19 Eylül 2024’te olağanüstü toplantıda alınan karar doğrultusunda süreci hızlandırdı. Bir yıl süren titiz çalışmalar, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimlerin koordinasyonu ile tamamlandı.

Tapular teslim edildi

Düzenlenen törende, yıllardır belirsizlik nedeniyle tapularını alamayan 300 hak sahibine tapuları teslim edildi. Başkan Denizli törende, “Bu sadece bir tapu teslimi değil, aynı zamanda adaletin, dayanışmanın ve emeğin zaferidir” dedi.

Başkan Denizli’den mesaj

Başkan Lâl Denizli, süreç boyunca katkı sağlayan belediye birimlerine, hukukçulara ve sabırlı vatandaşlara teşekkür ederek, “Hak sahiplerinin yüzündeki mutluluk bize her şeye değdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ilçedeki diğer kangren sorunların da çözümü için çalışmaların devam edeceğini belirtti.