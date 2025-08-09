Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için düzenlenen at çiftliği gezisinin ikinci etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlikte, çocuklar atlarla vakit geçirerek hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Başkan Denizli, özel gereksinimli çocukların sosyal yaşama katılımının önemine vurgu yaparak, “Geçirdiğimiz bu eğlenceli gün, hem çocuklarımız için hem de engelsiz sosyal olanakların artırılmasına dair farkındalığın yükselmesine vesile oldu. Bu tür etkinliklerin toplumumuz için büyük değer taşıdığına inanıyorum” dedi. Denizli, etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve Çeşme Binicilik’e teşekkür etti.

At çiftliği gezilerinde çocuklar, atları sevme, tarama ve at binme deneyimi yaşadı. Ayrıca atların bakımı ve özellikleri hakkında bilgi edinen özel gereksinimli çocuklar, sosyal etkileşimle dolu unutulmaz bir gün geçirdi.

Çeşme Belediyesi, bu tür etkinlikleri periyodik aralıklarla gruplar halinde düzenleyerek, ilçedeki tüm özel gereksinimli çocukların bu fırsatlardan faydalanmasını hedefliyor. Başkan Denizli, “Çeşme’deki tüm özel gereksinimli çocuklarımız bu etkinlikten yararlanana kadar at çiftliği gezilerimiz devam edecek” açıklamasında bulundu.

Bu organizasyon, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve toplumda farkındalığı artırmak adına Çeşme Belediyesi’nin sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak öne çıkıyor.