Çeşme İşadamları Derneği, genel kurulda aldığı karar ile adını “ Çeşme İş İnsanları Derneği” olarak değiştirdi. Yeni dönemde 12 kadın iş insanı derneğe üye oldu ve üyelik sertifikalarını Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin elinden aldı.

Derneğin ismindeki değişim, Hakan Kerman ve yönetim kurulunun hedeflediği “daha kapsayıcı, daha genç ve eşitlikçi yapı” vizyonunun göstergesi oldu. Seda Zabıtçı, Hande Çoban, Sabise Suna Tamer, Simay Çilek Musaoğlu ve diğer kadın üyeler, sertifika töreninde derneğe katılımını resmiyete döktü.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, törende yaptığı konuşmada kadınların iş dünyasında yarattığı farkı vurguladı:

“Kadınlar hem iş hayatında hem aile hayatında olağanüstü bir denge kurabiliyor. Azim, disiplin ve inançla hem başarılı ebeveyn hem de lider olabilirler. Bugün burada gördüğüm tablo, Çeşme’nin geleceğine yön verecek bir umut.”

Denizli, fırsat eşitliği mesajını da şöyle verdi:

“Bir insanın kimliğini belirleyen cinsiyeti değil, yapabilme ve üretebilme kabiliyetidir. Kadınlar, bilgi ve yetenekleriyle eşit haklara sahip olmalı.”

Dernek Başkanı Hakan Kerman, kadın üyelerin katılımıyla toplantıların artık daha hedef odaklı, üretken ve vizyoner hale geldiğini belirtti. Kerman, kadın bakış açısının derneğe estetik, iletişim ve çözüm odaklılık kattığını ifade etti.

Kerman ayrıca ekonomik koşullara değinerek dayanışma çağrısında bulundu:

“Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Birbirimizi dinleyerek ve destek olarak Çeşme’ye ve ülkemize örnek projeler üretebiliriz.”