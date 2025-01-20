Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Vekili Osman Akkoç, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile birlikte Börezli Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Börezli Kısal Mahallesi’nde hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Börezli Mahallesi'ne yeni sosyal alanlar kazandırıldı

Başkan Deveciler ve beraberindeki heyet, Burhaniye Belediyesi tarafından Börezli Mahallesi’ne kazandırılan Börezli Çay Bahçesi ve Meydan Düzenlemesi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan projeler, mahalle sakinlerine yeni sosyal alanlar sunarken, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulundu

Başkan Deveciler, ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, onların görüş ve önerilerini dinledi. Mahalledeki ihtiyaçlar hakkında vatandaşlarla sohbet eden Deveciler, katılımcı yönetim anlayışının önemini vurguladı. Başkan, Burhaniye’nin gelişimi için yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, halkın taleplerini ön planda tutacaklarını belirtti.

Başkan Deveciler: “Halkımızın ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz”

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Kemal Deveciler, "İlçemizin her bir mahallesine dokunarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Börezli Mahallesi’ne kazandırdığımız çay bahçesi ve meydan düzenlemeleri mahalle sakinlerimize yeni bir sosyal alan sunuyor. Tüm hizmetlerimizde halkımızın ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiriyoruz. Ortak akıl ve dayanışma ile Burhaniye’mizi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız," dedi.