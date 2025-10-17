BAŞKAN DOĞANCA MUHTARLARLA BULUŞTU

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Evlidağ Mesire Alanı’nda düzenlenen yemek programında ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Programa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Serkan Bedel, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Başkan Doğanca, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çekerek, “Muhtarlarımız, devletimizin en uç noktadaki temsilcileridir. Halkımızla aramızdaki köprü görevini üstlenerek hizmetin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmasına katkı sağlamaktadırlar. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Evlidağ Mesire Alanı’nda samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, muhtarlar Başkan Doğanca’ya teşekkür ederek ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve taleplerini iletti.