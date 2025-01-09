10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Şeniz Doğan, gazeteciliğin demokratik toplumlar için hayati bir rol oynadığını vurguladı ve basın emekçilerine teşekkür etti.

Basının özgürlüğü ve bağımsızlığına dikkat

Başkan Doğan mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine değinerek, basının özgürlüğü ve bağımsızlığının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Demokratik bir toplumda basın özgürlüğü ile güçlenir,” dedi.

Gazetecilerin zorlu görevleri

Başkan Şeniz Doğan, gazetecilerin zorlu koşullar altında görevlerini yerine getirdiğini ve toplumun bilincinin oluşmasında kritik bir rol oynadıklarını ifade etti. “Yerel ve ulusal düzeyde basın mensupları toplumsal bilincin şekillenmesinde büyük katkı sağlıyorlar,” diye ekledi.

Basın mensuplarına teşekkür

Başkan Doğan, tüm basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederken, “Düşünen ve düşündüğünü korkusuzca kaleme alan tüm basın emekçilerinin her zaman yanındayız,” şeklinde konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Son olarak, Başkan Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, basın mensuplarına mesleklerinde başarılar diledi.