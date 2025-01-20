İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Roman yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve kültürlerini yaşatmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir’deki Romanların hayatını iyileştirmeye yönelik planlar ve projeler üzerine yapılan görüşmede, Başkan Tugay, toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Roman kültürünü korumak önemli

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, Roman toplumunun kendine özgü kültürünün değerli olduğunu vurgulayarak, bu kültürü koruyarak yeni yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Tugay, Roman çocuklarının çoğunlukla hayatlarına dezavantajlı başlamak zorunda kaldığını, ayrımcılıkla mücadele etmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Romanlara yönelik eşit fırsatlar sağlandığında, topluma katkı sağlayacak projeler üretme potansiyeline sahip olduklarına da değindi.

Roman girişimciliğine destek: "Melek Yatırımcı" önerisi

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Roman girişimcilere destek olacağını açıkladı. Roman toplumunun girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak için "Melek Yatırımcı" modelini hayata geçireceklerini belirten Tugay, bu şekilde insanların projelerini hayata geçirebilmeleri için maddi destek sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler için "NEET Projesi" gibi projelerin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Barınma ve sağlık sorunlarına çözüm arayışı

Romanların en büyük problemlerinin başında barınma, sağlık ve eğitim sorunlarının geldiğini belirten Başkan Tugay, bu konuda acil, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini sıraladı. Kentsel dönüşüm projeleri ile Roman vatandaşların yaşam alanlarının iyileştirilebileceğini, ayrıca kültürel kimliklerinin korunarak yaşamlarını sürdürebilecekleri yeni yerleşim birimleri oluşturulabileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi romanlara destek olmaya devam edecek

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak madde bağımlılığı ile mücadele, sağlık taramaları ve eğitimde eşitlik konularında Roman yurttaşlara yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti. Ayrıca, Roman çocuklarının gittiği okulların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birlikte hareket etme çağrısında bulundu

Başkan Tugay, Roman sivil toplum kuruluşlarına birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulunarak, "Roman toplumunun kaderini değiştirecek projeleri birlikte oluşturabiliriz" dedi. Tugay, bu süreçte eksikliklerin eleştirilerek birlikte çözüme ulaşılmasını istedi.

Karameşe: Roman toplumunun sorunlarını dinlemeye geldik

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, Roman toplumunun sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi.