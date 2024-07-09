İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Temmuz ayı meclis toplantısında, belediyede görev yapan memurların sosyal denge tazminatı taleplerini gündeme taşıdı. Başkan Tugay, yasalarla belirlenen sınırın üzerinde bir ödeme yapılması gerektiğinde, meclisin onayına başvurulacağını belirtti.

Sosyal denge tazminatı için meclis onayı şart

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Başkan Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, başkanlık makamından gelen ek önergeler arasında, memurların sosyal denge tazminatı talebi de yer aldı. Başkan Tugay, "Yasalar bir sınır koyuyor. Böyle bir karar alacaksak meclisimizin onayı ile yapmak istiyorum. Buyurun bu kararı birlikte verelim" diyerek meclis üyelerinden destek istedi.

AK Parti ve MHP'nin eleştirilerine yanıt

AK Parti ve MHP gruplarının eleştirilerine yanıt veren Tugay, sosyal denge tazminatının yasal dayanağının olması gerektiğini vurguladı. Tugay, "Sancaktepe’de AK Parti yasal sınırın üzerine çıktı" gibi açıklamaların yapılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Benim yetki alabilmem için meclisin onayını almayı tercih ediyorum. Sizler de olumsuz görüş bildirecekseniz, Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılır. Vermeyecekseniz zaten kabul edip geçeceğiz" dedi.

İzmir'de su kullanım ücretleri tartışması

Toplantıda ayrıca, AK Parti grubu tarafından gündeme getirilen Ankara, İstanbul ve İzmir’in hanelerdeki su kullanım ücretlendirilmesi konusundaki önerge tartışıldı. Başkan Tugay, İzmir’deki su fiyatlarının diğer illere göre daha düşük olduğunu rakamlarla açıkladı. Tugay, "0-4 metreküp su için İzmir’de 16 lira 57 kuruş ödeniyor. Bu rakam İstanbul’da 32 lira, Ankara’da 24 lira. Lütfen bu hesapları doğru yapın" diyerek açıklamalarda bulundu.

Yürüyen merdivenlerin denetimi için protokol

Meclis oturumunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansör, yürüyen merdiven ve teleferiklerin denetimi için Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol yapılması da gündeme geldi. Başkan Tugay, Üçyol’daki yürüyen merdiven kazasına değinerek, denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir şirketlerine dörtlü denetim mekanizması

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerin denetimi için oluşturulan yeni mekanizma hakkında bilgi verdi. Şirketler Koordinasyon Kurulu’nun dört kişiden oluşacağını belirten Tugay, "Birisi iç denetçi, birisi avukat, birisi mali müşavir, birisi de işletme konusunda deneyimli yönetici. Bu arkadaşlarım ayrı ayrı tüm şirketleri denetleyecek" dedi.