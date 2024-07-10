İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve toplu ulaşımda 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyan sistemde önemli bir gelişme yaşandı. Teklif, UKOME tarafına iletildi ve kabul edildi.

UKOME’den onay

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafına 3. kez gönderildi. Bu sabah toplanan kurulun aktardığına göre uygulamanın başlama tarihi henüz net değildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın x üzerinden yaptığı açıklamada; "Kıymetli hemşehrilerim, Toplu taşımda 90 dakika ücretsiz aktarma UKOME Genel Kurulu’nda bu kez kabul edildi. Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME’de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle katkı veren AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’ya çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimizin kent yaşamlarını kolaylaştırma yolunda tüm kurumlarla yapıcı iş birliği çabalarımız devam edecektir" sözlerini aktardı.

Kıymetli hemşehrilerim,



Toplu taşımda 90 dakika ücretsiz aktarma UKOME Genel Kurulu’nda bu kez kabul edildi. ✅



Seçimden önce verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. UKOME’de kararın oy birliği ile çıkmasında, Bakanlık ve diğer kurumlarla kurduğu iletişimle… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) July 10, 2024