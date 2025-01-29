Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) tarafından düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. Başkan Duman, BUCAKUT’un afetlere hazır ve güçlü olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten bu ekip ile ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

"Felaket olmadan hazırlıklı olmalıyız"

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikata katılan Başkan Duman, BUCAKUT ekibinin afetlere karşı her zaman hazır olduğunu belirtti. Duman, "Ülkemiz deprem hattında yer alıyor. Bu yüzden düzenli olarak yapılan tatbikatlar bizim güncel kalmamızı sağlıyor. BUCAKUT ekibimiz, yalnızca depremde değil, yaz boyunca yaşadığımız yangınlara da müdahale etti. Ayrıca 6 Şubat’ta gerçekleşen büyük depremde birçok ilde can kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bu gibi felaketlere, felaket olmadan hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

İşbirliği ve dayanışma vurgusu

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ise BUCAKUT ile omuz omuza çalışmanın çok değerli olduğunu ifade etti. Ekinci, "6 Şubat depremi, afetlerin büyüklüğüne göre ekipmanların yetersiz kalabileceğini gösterdi. Yaz boyunca yaşadığımız afetlerde de her zaman yanımızda oldular. BUCAKUT ekibine teşekkür ediyorum, biz onları seviyoruz" dedi.