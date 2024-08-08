Başkan Duman Esnafla Buluşmalarına Devam Ediyor

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Çevik Bir Taksi Durağı’nda taksici esnafıyla buluşan Başkan Duman, vatandaşların taksi ve berberlerde siyaset hakkında en net izlenimleri paylaştığını belirterek, mesaisinin büyük kısmını alanda geçirmeyi planladığını ifade etti. Başkan Duman, 2025 yılından itibaren ilçeye yönelik yatırım projelerinin hızla hayata geçirileceğini duyurdu.

Esnafla iş birliği ve yatırım projeleri

Başkan Görkem Duman, “Zaman içinde bu birliktelikleri artıracağız. 2025’te kendi bütçemizi yaptığımızda, daha gözle görülür yatırım projeleri yapmaya başlayacağız ve hizmetlerimiz daha çok karşılık bulacak” dedi.

Başkan Duman, daha sonra 35 yıldır hizmet veren Onerler Kıraathanesi’nde mahalle esnafıyla kahvaltı yaptı. Esnafla samimi bir sohbet gerçekleştiren Duman, Buca’nın geleceği için planladıkları projeleri paylaştı.