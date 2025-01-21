Manisa’da CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması, yerel yönetimlerden sert tepkilere yol açtı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında Üreten’e tam destek verirken, yaşanan durumu net bir şekilde protesto etti.

"Bir santim eğilmeyeceğiz"

Başkan Durbay, açıklamasında şunları söyledi: “Genel Başkanımızın dediği gibi, bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geri atmayacağız. Hiç kimseye de feda edecek bir yol arkadaşımız yok.” Durbay, yaşanan gözaltı olayının demokrasiye ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

"İfade özgürlüğüne yönelik bir baskı"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da adliye önünde yaptığı açıklamada, Mertcan Üreten’in gözaltına alınmasını “ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı” olarak değerlendirdi. Balaban, parti olarak bu tür hukuksuzluklara karşı her zaman mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Tepkiler büyüyor: CHP’liler birleşti

Manisa’da yapılan bu basın açıklamaları, CHP’lilerin bir araya geldiği ve seslerini yükselttikleri önemli bir anı temsil ediyor. Yaşanan olayın, sadece yerel siyasetle sınırlı kalmayıp, tüm Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların korunması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdiği görülüyor.