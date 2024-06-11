Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İşletme Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hem mezun öğrencilerin coşkusuna ortak oldu hem de cesaret verici bir konuşma yaptı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı törende, 130 öğrenci, heyecan ve mutluluk içinde sembolik diplomalarını alarak yeni bir hayata adım attılar. Törene CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve diğer ilçe belediye başkanları da katıldılar.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kendi üniversitesindeki öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, genç mezunlara ilham veren bir konuşma yaptı. Kendisinin de CBÜ'de öğrenci olduğunu ve doktora yaptığını belirten Başkan Durbay, "Bugün mezun olan genç arkadaşlarım, iş hayatının dinamikleri içinde kariyerlerinize devam edecek, ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunacaksınız." dedi. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüne vurgu yaparak, gençlerin ülkenin geleceğine yön vereceğine olan inancını dile getirdi.

CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, 130 öğrenciyi mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerin eğitim sürecindeki başarılarına vurgu yaptı. Öğrencilere verilen değerli bilgi ve deneyimlerin, onların gelecek kariyerlerinde önemli bir temel oluşturacağını belirtti ve genç mezunlara başarılar diledi.

Mezuniyet töreninde konuşmaların ardından öğrencilere sembolik diplomaları verildi ve geleneksel kep atma etkinliği gerçekleştirildi.