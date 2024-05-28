Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla saha çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Onur Emrah Yıldız, Şirintepe Mahallesi’nde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ergün Koç ile birlikte esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Yıldız, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. İncelemeler sırasında vatandaşlardan yoğun olarak gelen altyapı, asfalt kaplama, sosyal ve yeşil alan taleplerini karşılıksız bırakmayan Başkan Yıldız, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Asfalt sorunu çözüldü

Ziyaret esnasında 8131. sokakta ikamet eden vatandaşların talepleriyle ilgili çalışmaları anında başlatan Başkan Yıldız, 24 saat geçmeden çözüm bekleyen altyapı ve asfalt kaplama hizmetini tamamladı. Çalışmaların sona ermesinin ardından incelemelerde bulunan Başkan Yıldız’a mahalle sakinleri tek tek teşekkür etti.

Mevcut parklar yenilenecek

Şirintepe Mahallesi 8156. sokakta projelendirilecek yeni çocuk parkının yanı sıra mahalledeki mevcut parkların çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmaları da periyodik olarak yapılacak. 8134/2. sokakta bulunan parka çim tohumu ekilecek, oyun grupları onarılacak, banklar yenilenecek ve kamelya yerleştirilecek. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine, fizibilite hazırlıkları tamamlandıktan sonra 8133/2. sokakta da seyir terası çalışmalarına başlanacak.

Başkan Yıldız: “Yeni yaşam alanları kazandıracağız”

Çiğlili vatandaşların keyifle ve güvenle sosyalleşebileceği yeni yaşam alanlarını kente kazandıracaklarını belirten Başkan Yıldız, “Bu zamana kadar yeterince hizmet ulaşmamış mahallelerimiz öncelikli olmak üzere tüm ihtiyaçları gidereceğiz. Yeni yaşam alanları kazandıracağız. Hali hazırda var olan ancak yıpranan ve eskiyen parklarımızı yenileyeceğiz. Çiğlili komşularımız rahat bir nefes almak ve sosyalleşmek istediklerinde başka mahallelere veya ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Şirintepe ziyaretimizde bu eksikleri tespit ettik. Altyapı ve asfalt yol sorununu 24 saat geçmeden giderdik. Park ve seyir terası çalışmalarımıza da vakit kaybetmeden başlayacağız. Çiğli’yi her anlamda kendi kendisine yeten bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.