Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Teşkilatı öncülüğünde düzenlenen bayramlaşma töreninde ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - AK Parti Teşkilatı tarafından Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen törene; AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Vahit Atalan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma törenine katılanların bayramını kutlayan Başkan Er, “Hepimizin bayramı mübarek olsun. Allah sizleri ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu bayramlara eriştirsin. Maalesef coğrafyamız ateş çemberi içerisinde, gönül coğrafyamız gerçekten zor günler geçiriyor. Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere inşallah bayram tadında bayram yaparlar. Oradaki kardeşlerimizin dirençleri ve direnişleri herkese umut oluyor” dedi.

“DURMAK, YORULMAK YOK BİZ BU DÜSTURLA ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti hükümetinin önemli işlere imza attığının altını çizen Başkan Er, 6 Şubat depremlerinden sonra ciddi hasar alan Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için genelde devletin yerelde de AK Partili belediyelerin tüm hızıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Başkan Er, “Seçimden sonra Ramazan Bayramı’nı hep birlikte idrak ettik. Şimdi de Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Bizler AK Parti ailesi olarak Allah’ın izniyle dimdik ayaktayız. Şehrimiz depremle birlikte büyük bir yara aldı. Bu işin üstesinden Allah’ın izniyle bizler geleceğiz ve depremin açtığı yaraları saracağız. Hiçbir zaman umudunuzu tüketmeyin. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir çabayla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz tüm gücüyle deprem bölgesi için çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çaba gözükmemiştir. Yapılan çalışmalara baktığımızda bir taraftan şehrimizin çarşısı yükselirken bir taraftan da konutlarımız yükseliyor. Allah’ın izniyle bizler, en son vatandaşımız konutuna erişinceye kadar en son esnafımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar durmadan yorulmadan çalışacağız. Biz bu düsturla çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“MALATYA’MIZI ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL GÜNLERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Malatya’nın imarı ve ihyası için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Er, “Değerli dostlar, değerli teşkilat mensuplarımız, değerli hemşehrilerimiz bizler bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da hayatın normalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hususta elimizden gelen tüm gayreti ekibimizle beraber göstermekteyiz. Hemşehrilerim müsterih olsunlar, Allah’ın izniyle şehrimizin ayağa kaldırılacağını sizlere taahhüt ediyorum. Malatya’mızı eskisinden daha güzel günlere getirmek için çalışıyoruz. Her seferinde şunu söylüyorum; ‘Bilgi kirliliklerine asla müsaade etmeyin.’ Hemşehrilerimiz bizlere yardımcı olursa, şehrimizi iki yılda ayağa kaldırırız. Bunu da geçmişte TOKİ’de üst düzey görev yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Devletimizin ve TOKİ’nin gücünü gördüğüm için bunları söylüyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de ilçe belediyelerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer kurum, kuruluşlarla koordineli bir çalışma içerisindedir. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir tereddüttü olmasın. Tekraren hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah gelecek bayramlar bugünlerden daha güzel olsun. Hep birlikte daha güzel daha müreffeh bayramlara erişmek dileğiyle, Allah’a emanet olun” dedi