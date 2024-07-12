Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, dolu yağışından etkilenen Yenişehir’in Köprühisar, Terziler ve Çelebi mahallelerindeki çiftçilerin durumunu Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı. Çiftçiler için destek isteyen Ercan Özel’e yanıt veren Başkan Bozbey, Yenişehirli çiftçilerin yanında olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Yenişehir’de önceki gün aniden bastıran dolu yağışı Köprühisar, Terziler ve Çelebi mahallelerinde yaklaşık 2 bin dönüm arazide ürünlere zarar verdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, dün Köprühisar Mahallesi’nde muhtar ve çiftçilerle buluştu. Dolunun vurduğu arazilerde incelemelerde bulunan Başkan Ercan Özel, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ürünlerin zararının dönüm başına 50 bin TL gibi bir maliyete ulaştığını ifade eden Başkan Özel, “Çiftçimizin emeği ne yazık ki, bu dolu yağışı nedeniyle heba olmuştur. Ancak çiftçimizin asıl sorunu, ürünlerini maliyetlerinin altında satıyor olması. Ekonomik olarak zor günler geçiren çiftçimizin bir de doğa olayları ile zarara uğraması çok üzücüdür” dedi.

‘GÜÇ, TARIMI DOĞRU KULLANABİLENDE OLACAK’

Konuyu aynı gün gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne de taşıyan Başkan Ercan Özel, geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle Koyunhisar ve Marmaracık mahallelerinde meydana gelen su baskınlarını da hatırlattı. Başkan Özel, “Çiftçilerimiz bizim için değerlidir. Gelecekte güç, tarımı doğru kullanabilende olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bir tarım cenneti olan şehrimizde çiftçimize destek olmak gerekmektedir. Ekonomik koşullar altında ezilen çiftçimizin bir de doğal afetler nedeniyle zarar görmesini bizler istemiyoruz. Bizler elimizden gelenin en iyisini yaparak çiftçimize destek olabiliriz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Ercan Özel’in, Belediye Meclisi’nde ifade ettiği dolu yağışına değinen bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Yenişehir’de üç mahallemizde çiftçimizin ürünlerinin dolu yağışı nedeniyle zarar gördüğünü biliyorum. Özellikle biber ve fasulye tarlaları en fazla zarar alanlarda. Çiftçimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.