Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 2025 yılına girmeden önce belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek hem onların hem de ailelerinin yeni yılını kutladı.

Belediye çalışanlarına teşekkür ve kutlama

Başkan Ercan, belediye çalışanlarıyla bir arada olduğu etkinlikte, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Bugün çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek kendilerinin ve ailelerinin yeni yılını kutladım. Onlara yeni yıl hediyelerini de takdim ettik" diyen Başkan Ercan, çalışanlarına teşekkür ederek, 2025 yılı için sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Yeni yılda hizmet aksatılmayacak

Başkan Ercan, Yenipazar’da daha iyi bir yaşam standardı için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, her koşulda vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.