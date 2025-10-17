Başkan Ercan’dan Günel ve Tezcan’a sert çıkış: “Sorularıma hâlâ yanıt alamadım!”



Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a yönelttiği sorulara yanıt alamadığını belirterek, “Konu saptırılıyor, algı operasyonu yürütülüyor” dedi.



Aydın siyasetinde tansiyon yeniden yükseldi. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

SORULARIM ANLAŞILAMAMIŞ

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda merak uyandıran bazı soruları gündeme getirdiğini hatırlatan Başkan Ercan, bu sorulara henüz bir yanıt verilmediğini söyledi. Ercan, “Sorularım anlaşılamamış olacak ki, ne bir açıklama ne de bir cevap geldi. Aksine konuyu farklı yerlere çekip algı oluşturma çabasına girdiler” ifadelerini kullandı.

GELİRİNİ AÇIKLADI

Kendi gelirini de kamuoyuyla paylaşan Ercan, “Benim maaşım 93 bin 8 TL, emekli maaşım 18 bin 744 TL, eşimin emekli maaşı ise 72 bin 122 TL. Ailemizin toplam geliri budur” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile CHP Milletvekili Bülent Tezcan’a da sert sorular yönelten Ercan, “Sayın Günel, ailenizin aylık geliri nedir? Yaşantınızın maliyeti, sahip olduğunuz gayrimenkuller ve gösterişli yaşam tarzınızın kaynağı nedir? Sayın Tezcan, yakın çevrenizin kamu kaynaklarıyla istihdam edilmesinin nedeni nedir?” ifadelerini kullandı.

YALNIZCA HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ercan, açıklamasının sonunda ise şeffaflığa vurgu yaptı: “Bizler yalnızca hizmet için çalışan, gelir ve yaşamı açık olan insanlarız. Kamu vicdanı adına sormamız gerekenleri sormaya, ilçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.