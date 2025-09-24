Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan öğrenciler büyük bir panik yaşadı.

Kazanın ardından Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da konuyla ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Başkan Ercan, “Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsüne, kaza esnasında büyük korku yaşayan öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşarak eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.