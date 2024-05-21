Ertaş, önce TBMM'deki CHP Grup Toplantısına katıldı. Toplantının ardından CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekilleri Serkan Sarı ve Ensar Aytekin, İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetimi ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti.

Edremit Çalışmaları ve İktidar Hedefi

Ziyarette Başkan Ertaş, Edremit'teki çalışmalar hakkında Özel'e bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulundu. Ertaş, "Cumhuriyetimizin ve partimizin ikinci yüzyılında iktidar hedefimize kararlılıkla yürüyerek, yerelde kazandığımız zaferi genele taşımak için birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

Özel'den Teşekkür ve Edremitlilere Selam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ziyarette teşekkür ederek, Edremitlilere selamlarını gönderdi.