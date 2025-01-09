10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, gazetecilerle bir araya gelerek, basının önemine değindi ve belediyenin son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere teşekkür ve takdir

Akçay Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, Başkan Ertaş gazetecilerin gününü kutlayarak, “Gazetecilik, halkın doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir kamu görevi ifa ediyor. Sizlerin emeklerini takdir ediyor, eleştirilerinize her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum,” dedi.

Edremit’in ekonomik başarıları ve belediye çalışmaları

Başkan Ertaş, belediyenin son 9 aylık çalışmalarına da değinerek, "Zor bir ekonomik tabloyla göreve başladık, ancak disiplinli bir bütçe yönetimiyle bugün ödemelerini zamanında yapabilen ve kendi bütçesini döndürebilen bir belediye haline geldik," dedi.

Altyapı ve iyileştirme çalışmaları

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Ertaş, altyapı projeleri, doğalgaz çalışmaları, arıtma tesisi iyileştirmeleri ve yol düzenlemeleri gibi önemli belediye çalışmalarına dair detaylı bilgiler verdi.

Katılımcılar ve kapanış

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın, Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyesi Nevin Sayman ve çok sayıda gazeteci katıldı. Başkan Ertaş, program sonunda tüm gazetecilere teşekkür ederek, Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutladı.