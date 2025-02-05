Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarda muhtarlar ve meslek odalarından gelen talepleri dinleyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Şubat ayı olağan meclis toplantısı öncesinde önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Ertaş, her ay düzenli olarak yapılan toplantılar çerçevesinde, ilk olarak mahalle muhtarlarıyla, ardından da meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılara Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile birlikte birim müdürleri de katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçları ele alındı

Toplantılarda, mahallelerin acil ihtiyaçları ve yerel esnafın talepleri ön planda tutuldu. Başkan Ertaş, katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetiminde önemli bir adım atarak, muhtarların ve meslek odalarının görüşlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Ertaş, “Edremit’i bir bütün olarak görüyor, çok sesliliğe önem veriyoruz. Her köşeye hizmet götürürken muhtarlarımızın ve meslek odalarımızın değerli görüşlerine başvurarak ortak akılla hareket ediyoruz” dedi.

Sorunlar not alındı, çözüm yolları tartışıldı

Başkan Ertaş, Edremit’in 47 mahalle muhtarı ve meslek odası başkanları ile gerçekleştirdiği buluşmalarda mahallelerdeki eksiklikleri ve talepleri değerlendirdiklerini belirtti. “Sorunları not alarak çözüm önerileri üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, devam eden projeler hakkında da muhtarlarımıza detaylı bilgi sunduk” şeklinde konuştu.