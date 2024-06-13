Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın manevi değerlerine dikkat çekti ve tüm vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Ertaş, birlik ve beraberlik ruhunun önemine değinerek, "Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Tüm tedbirler alındı

Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bayramın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Ertaş, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Ertaş, "Bayram boyunca ihtiyaç sahiplerini unutmadan, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket edelim. Edremit Belediyesi olarak, huzurlu bir bayram geçirmeniz için tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

Ertaş'tan kurban mesajı

Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Ertaş, "Başta Edremitli hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.