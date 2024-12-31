Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 2024 yılına veda ederken 2025 yılına dair önemli hedeflerini paylaştı. Yeni yıl mesajında hem kentteki projelere devam edileceğini hem de kaybedilen önemli isimlere olan özlemi dile getiren Ertaş, Edremitlilere umut dolu bir yıl diledi.

2024 yılı değerlendirmesi: "Birlikte güçlü adımlar attık"

Başkan Ertaş, geçtiğimiz yılın kent için hem sevinçli hem de hüzünlü anılarla geçtiğini belirterek, 2024'te başlatılan projelere 2025'te devam edileceğini ifade etti. "Bu yıl başlattığımız projelerle, Edremit için daha yaşanabilir bir şehir oluşturma yolunda önemli adımlar attık. 2025 yılı, yeni projeler ve hizmetlerle bir atılım yılı olacak," dedi.

Kaybedilen değerlere saygı ve özel bir vefa

2024 yılında Edremit için büyük değer taşıyan bazı isimlerin kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Başkan Ertaş, "Kentimizin tanınmış simalarından Hüseyin Cahit Çetin, Kazım Ferhatoğlu ve Tuncay Kılıç gibi önemli şahsiyetleri kaybettik. Onların Edremit'e olan katkıları unutulmayacak," şeklinde konuştu.

Acı olayların ardından umut dolu bir mesaj

Ertaş, 2024 yılına buruk bir şekilde veda ederken, Balıkesir Karesi’deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve öğrenci servisi kazasında kaybedilen hayatları unutmadı. "Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisindeyiz," dedi.

Yeni Yılda Daha Güzel Bir Edremit İçin Birlikte Çalışma Vurgusu

Başkan Ertaş, 2025 yılına yönelik umut dolu mesajını şu sözlerle tamamladı: "Yeni yıl, kentimiz için daha güzel bir Edremit yaratmak adına yeni fırsatlar sunacak. Birlikte, daha huzurlu ve güvenli bir Edremit için tüm gücümüzle çalışacağız."

Yeni Yılı Coşkuyla Karşılama: Akçay'da Etkinlikler Başlıyor

Edremit Belediyesi, geleneksel yılbaşı etkinliklerini bu yıl da Akçay Mahallesi'nde düzenleyecek. Saat 22.30’da Burak Aygün'ün sahne alacağı etkinlikte Başkan Ertaş da vatandaşlarla birlikte yeni yılı karşılayacak.