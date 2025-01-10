Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ilçede halkla olan buluşmalarına devam ediyor. Son olarak Karahayıt esnafıyla bir araya gelen Başkan Ertemur, esnafın yıllardır çözülmeyen sorunları hakkında bilgi aldı ve çözüm önerilerini dinledi. Ertemur, “Karahayıt esnafımızın yıllardır kanayan bir yarası var. Bu sorunu birlikte istişare ederek ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

“Sorun kartopu gibi büyüdü”

Başkan Ertemur, Karahayıt esnafının yaşadığı en büyük sorunun, 18. madde uygulaması kapsamında ruhsatlarla ilgili olduğunu ifade etti. Ertemur, “Bu bölgede yaşayan işletmecilerimiz, turizm bakanlığının ruhsatları iptal etmesiyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bakanlığın katı kuralları nedeniyle işyerlerinin ruhsatları geçersiz hale geliyor. Bu sorun yıllardır çözülmediği için kartopu gibi büyümeye devam ediyor,” dedi. Ertemur, esnafın işyerlerini ruhsata uygun hale getirmesi gerektiğini belirtti ve sorunun çözülmesi için birlikte hareket etmenin önemine değindi.

“Birlikte hareket edilmesi gerekiyor”

Başkan Ertemur, 18. madde uygulamasının Irlıganlı, Eldenizli ve Yeniköy mahallelerinde başladığını ve aynı uygulamanın Karahayıt’ta da başlatılacağını belirtti. Ancak bunun için mahalle sakinlerinin ve esnafın birlik olması gerektiğini vurgulayan Ertemur, “Bir kişi bile itiraz ederse, uygulama hayata geçirilemez. Bu sorunun çözülmesi için fedakârlık yapmalıyız. Pamukkale Belediyesi olarak bizler, sizlerin düşüncelerinizi her şeyin önünde tutuyoruz ve birlikte el birliğiyle bu sorunları çözeceğiz” dedi.

“Karahayıt için güzel sonuçlar dilerim”

Başkan Ertemur, toplantının sonunda, Karahayıt için alınacak kararların güzel sonuçlar getirmesini temenni etti ve esnafla işbirliği yaparak sorunun çözülmesi için kararlı olduklarını dile getirdi.