Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 2024 yılını değerlendirdiği yeni yıl mesajında, 2025 yılı için heyecan verici projelerden bahsetti. Başkan Ertemur, "Pamukkale emin ellerde, 2025 daha güzel olacak" dedi.

2024'ün planlama yılı olduğunu vurgulayan Başkan Ertemur

Başkan Ertemur, 2024 yılını planlama yılı olarak geçirdiklerini belirterek, Pamukkale halkına yönelik önemli projelerin 2025 yılında hayata geçeceğini ifade etti. "Pamukkale'nin geleceği için çok büyük projeler hazırladık. 2025, ilçemiz için çok daha güzel olacak" dedi.

Yeni projeler ve altyapı çalışmaları

Pamukkale'nin uzun yıllardır çözülmeyen sorunlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Ertemur, kırsal bölgelerde de önemli yatırımlar yapacaklarını duyurdu. “40-50 yıllık sorunlar çözülecek. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor ve Pamukkale'nin her köşesinde fark yaratacağız" şeklinde konuştu.

2025 için hedefler ve planlar

Başkan Ertemur, 2025 yılında Pamukkale’yi daha yaşanabilir bir hale getireceklerini belirterek, halkın ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. "Pamukkale emin ellerde, 2025 daha güzel olacak" diyerek yeni yıl mesajını tamamladı.