Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Denizli basınıyla düzenlediği toplantıda ilçedeki gelişmeleri ve 2025 projelerini paylaştı. Ertemur, “2025’te daha güzel bir Pamukkale’yi hayata geçireceğiz” diyerek, bu yıl içinde gerçekleştirilecek yatırımları ve planlarını detaylandırdı.

2024 yılında belediyenin ekonomisi düzene girdi

Başkan Ertemur, 2024 yılının son 9 ayında Pamukkale Belediyesi’nin ekonomi yönetiminde büyük ilerleme kaydettiklerini belirtti. “Pamukkale halkı, daha güzel ve huzurlu bir şehirde yaşamayı hak ediyor” diyen Ertemur, belediyenin borçlarını 1,25 milyar TL’den 970 milyon TL’ye indirdiklerini açıkladı.

2025 projeleriyle Pamukkale daha gelişmiş olacak

Başkan Ertemur, 2025 yılı itibariyle Pamukkale’yi daha modern bir yapıya kavuşturmak için bir dizi proje başlatacaklarını duyurdu. Gençlik Merkezi, pazaryeri inşaatları ve Halk Ekmek büfeleri gibi önemli yatırımlar devam edecek. Ayrıca, çöp poşeti dağıtımının süreklilik kazanacağı müjdesini vererek, halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar attıklarını belirtti.

Pamukkale halkı için yeni bir dönem başlıyor

Ertemur, "Benim amacım sadece projeleri gerçekleştirmek değil, bu şehirdeki herkesin en iyi koşullarda yaşamasını sağlamak" diyerek Pamukkale halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak için tüm gücüyle çalışacağını ifade etti. Başkan, 2025'te hayata geçirecekleri projelerle, Pamukkale'yi yepyeni bir düzeye taşıyacaklarının altını çizdi.