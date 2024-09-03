Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla T.C. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Başkan Yardımcısı Himmet Yavaş ile birlikte Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Belediye Başkanı Ertemur’u Zabıta Müdürü Nevzat Dikkat karşıladı. Başkan Ertemur, ziyaretinde zabıta personeli ile bir araya gelerek çiçek takdim etti ve zabıta ekiplerinin haftasını kutladı.

“Belediyemizin vatandaşla ilk temas noktası”

Zabıta teşkilatının belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ertemur, “Zabıta, belediyemizin vatandaşlarımızla ilk temas noktasıdır. Sizler belediyemizin omurgasısınız. Görevlerinizde 7/24 gece gündüz çalışarak vatandaşın sorunlarını çözmek için emek veriyorsunuz. Bu tür kutlamalar sembolik olsa da asıl önemli olan, birbirimizin değerini her zaman bilmektir. Vatandaşla doğrudan temas kurarak olumlu ya da olumsuz bir izlenim bırakıyorsunuz, bu da belediyenin imajını doğrudan etkiliyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak, ‘Vatandaş her zaman haklıdır’ anlayışını sürdüreceğiz. Sizlere kazasız belasız görevler diliyor ve Zabıta Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Zabıtanın tarihçesi ve önemi

Zabıtaların toplumda kamu düzenini sağlamak adına önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Ertemur, zabıtanın 1826 yılından bu yana belediyelerin en köklü birimlerinden biri olduğunu hatırlattı. Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası’nın, zabıta teşkilatının tarihçesini ve toplumdaki önemini hatırlatmak için bir vesile olduğunu vurguladı.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürü Nevzat Dikkat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden görev yaptığını ve vatandaşların huzuru için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Zabıta Haftası

Zabıta Haftası, zabıta teşkilatının toplumdaki yeri ve görevlerinin önemini vurgulayan bir haftadır. Bu haftada, zabıta ekiplerinin toplum için üstlendiği kritik görevler ve karşılaştıkları zorluklar ön plana çıkarılarak, teşkilatın moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor.