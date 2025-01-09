Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, gazetecilere olan minnettarlığını dile getirerek, hakikatin peşinden yürüyen basın emekçilerini kutladı.

Başkan Ertemur’dan basına destek mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın mensuplarının toplumdaki önemli rollerine dikkat çekti. Ertemur, gazetecilerin gerçeğin ışığını yayan, topluma rehberlik eden özverili emekleriyle demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Basının önemi vurgulandı

Başkan Ertemur, "Haber alma özgürlüğünün korunması ve gerçeğin tüm boyutlarıyla kamuoyuna yansıtılması, çağdaş bir toplumun vazgeçilmez koşulları arasında yer alır" diyerek, gazetecilerin bu zor ancak onurlu görevi sürdürürken karşılaştıkları zorlukları da vurguladı. Ayrıca, gazetecilerin cesaretine övgüde bulundu ve onların özgürlük ve demokrasi mücadelesinin önemli bir parçası olduklarını ifade etti.

Pamukkale Belediyesi’nin desteği

Pamukkale Belediye Başkanı, belediye olarak basının özgür ve bağımsız bir şekilde görevini yapabilmesi için her zaman destek olacaklarını belirtti. Ertemur, "Daha aydınlık bir geleceğe yürürken, hep birlikte hakikatin yanında olacağımıza inancımız tamdır" diyerek mesajını sonlandırdı.