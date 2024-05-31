Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, makamında düzenlediği toplantıda, halk günlerinin artık her hafta Çarşamba günleri olacağını ve haftanın diğer günlerinde sahada olacaklarını duyurdu. Tetik, vatandaşların sorunlarını çözmek ve taleplerini yerine getirmek için aktif bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Başkan Tetik, Çarşamba günleri dışında belediye faaliyetlerini yerinde inceleyerek, halkla doğrudan etkileşim içinde olacaklarını ifade etti. Ayrıca, makam görüşmelerini minimize ederek hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Tetik, mesajında, "Haziran ayı itibarıyla halk günümüzü haftada bir gün, Çarşamba günleri olarak sürdüreceğiz. Sizin taleplerinize ve sorunlarınıza çözüm bulmak için çaba göstereceğiz" dedi.