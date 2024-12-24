Başkan Ertuğrul Tetik Heyelan Riski Taşıyan Bölgeleri Inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak'ta yaşanan heyelan tehlikesi sonrası bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Heyelan tehlikesine hızlı müdahale

Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, bölge sakinlerini endişelendirdi. Başkan Tetik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olayı yerinde değerlendirerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Riskli konutlar için uyarı

Heyelanın etkilediği bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tetik, risk altındaki konutlarda oturan sakinleri dikkatli olmaları ve bu gece evlerini kullanmamaları konusunda uyardı. Tetik, “Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. Bu sorunun çözüme kavuşması için ekiplerimizle aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürekli takip ve çözüm odaklı çalışma

Heyelan bölgesinde başlatılan saha çalışmalarının devam edeceğini belirten Tetik, sürecin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması adına belediye ekiplerinin seferber olduğunu ifade etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tetik, “Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.