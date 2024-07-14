Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Başkan Yardımcıları ve Müdürleri ile Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Eşki, göreve geldikleri günden bu yana günlük ortalama 20 saat çalıştıklarını belirtti ve tüm mesai arkadaşlarının aynı özveriyi göstereceğinden emin olduğunu ifade etti.

'Çalışmalar Bornovalıların denetimde olacak'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, stratejik plan sürecinde olduklarını belirterek, temel belediyecilik hizmetlerini en iyi düzeye çıkartmayı hedeflediklerini ifade etti. Eşki, afetlere müdahale, spor, kültür ve sosyal destek gibi alanlarda çeşitli projeler yürüteceklerini söyledi. Hayata geçirilecek projelerin ve yapılacak çalışmaların Bornovalıların denetiminde olacağını vurgulayan Eşki, belediye çalışanlarının disiplin içinde sorumluluk alanlarındaki projelerin takipçisi olmasını beklediğini ifade etti.