Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde zeytinlik alanları imara açan plan değişikliğine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki sert tepki gösterdi. Planlara karşı çıktığını açıklayan Eşki, “Ömrüm yettiğince, nefesim yettiğince Bornova halkının hakkını asla para babalarına, siyasi iş takipçilerine teslim etmeyeceğim” dedi.

İmar planı kent gündeminde

Bakanlık tarafından Manisa Yolu üzerindeki geniş araziler için hazırlanan imar planı, kent gündemindeki yerini koruyor. Planla birlikte Batı Anadolu Çimento Sanayi (Batıçim) mülkiyetindeki arazilere “konut” izni verildi.

Batıçim’in yönetimi dikkat çekti

Planın ardından Batıçim’in yönetimindeki isimler de gündeme geldi. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında eski İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin yanı sıra Sabit Aydın, Gülant Candaş, Coşkun Kılıç, Ömer Çağdaş Selvi, Enis Turan Erdoğan ve Ufuk Bala Yücel yer alıyor.

Eşki: Doğayı ve tarımı koruyacağız

Yakaköy’de düzenlenen Reçel Şenliği’nde konuşan Başkan Ömer Eşki, planlara karşı duruşunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bir ülkede reçelin fiyatı balı geçmişse sorun var demektir. Erzene’de zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceğiz. Kadınlarımızı, doğayı ve tarımı koruyacağız. Bu konularda sonuna kadar mücadele edeceğim.”

“Bornova’nın adı betonla değil, tarımla anılmalı”

Eşki, Bornova’nın köylerinin müteahhitlerin Ankara’daki girişimleriyle betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bornova’nın köyleri reçeliyle, kirazıyla, domatesiyle anılmalı. Halkımızın emeğini, doğayı ve geleceğimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Siyasi iş takipçileri çıkışı

Eşki konuşmasında, planların arkasında siyasi bağlantılar olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Ömrüm yettiğince, nefesim yettiğince Bornova halkının hakkını asla para babalarına, siyasi iş takipçilerine teslim etmeyeceğim. Zeytin ağaçlarının her yaprağını savunacağız. Bizim emeğimiz onların hırslarını tarihe gömecek.”