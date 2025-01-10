Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi'nin Geleneksel Kuru Fasulye Günü etkinliğine katılarak sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Eşki, burada yaptığı konuşmada, sanayi sitesindeki ruhsatlandırma çalışmalarında yüzde 90’ın üzerinde bir başarı sağlandığını belirterek, ruhsatlı işletmelerin önemini vurguladı. Eşki, “Bir kaza ya da sıkıntı durumunda ruhsatsız işletmeler, hem işletme sahiplerini hem de çevresindekileri zor durumda bırakabilir. Bu yüzden çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük ve büyük bir başarı elde ettik,” dedi.

Başkan Demirel, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel, Bornova Belediyesi’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği ağaç budama, park düzenlemesi ve asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Demirel, kalan alanlarda yapılacak çalışmalar için de desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Bugün burada Başkanımızla birlikte olmaktan mutluyuz, desteğinizin devamını diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: "Karşılıklı anlayışla hizmetlerimiz sürecek"

Başkan Eşki, sanayi sitesi yönetimiyle iyi bir iletişim içerisinde olduklarını belirterek, belediyelerin hizmet kapasitesinin bütçe sınırları içerisinde en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade etti. “Bizim önceliğimiz, sorunları karşılıklı anlayışla çözmek ve Bornova’yı daha iyi bir noktaya taşımak,” diyerek, bu iş birliğinin süreceğini vurguladı.