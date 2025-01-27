Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ile bir araya gelerek sanayi sitesi yönetiminin taleplerini değerlendirdi. Ziyarette yolların tamiratı, ruhsatsız işletmeler ve çevre sorunları masaya yatırıldı. Başkan Eşki, ruhsatsız işletmelere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, ruhsat gelirlerinin Bornova’ya hizmet olarak döneceğini ifade etti.

"Ruhsatsız işletmelere göz yummayacağız"

Başkan Eşki, sanayi sitelerinde ruhsatsız işletmelere yönelik sıkı bir denetim süreci başlattıklarını belirtti. 2. ve 3. Sanayi Siteleri’ndeki ruhsat sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Eşki, “Sırada 4. ve 5. Sanayi Siteleri var. Ruhsatsız işletmelerle mücadele kararlılıkla sürecek. Belediyemizin sınırlı bütçesi, ruhsatlı ve çevreye duyarlı işletmelerle büyür ve bu kaynaklar Bornova’ya hizmet olarak geri döner” dedi.

Sanayi sitelerindeki altyapı eksikliği ve yolların yenilenmesiyle ilgili talepleri değerlendiren Başkan Eşki, ruhsatsız işletmelerin çözülmeden bu hizmetlerin sağlanamayacağını vurgulayarak, “Ruhsat alındığında bu gelirler, yollar ve altyapı hizmetleri olarak geri dönecek. Ruhsatsız işletmelere göz yummak hem hukuken hem de çevresel açıdan kabul edilemez” diye konuştu.

"Sorun kendi bünyelerinde çözülmeli"

Ziyaret sırasında sanayi atıkları konusu da gündeme geldi. Başkan Eşki, sanayi atıklarının toplanmasının yasal olarak belediyenin sorumluluğunda olmadığını hatırlatarak, sanayi işletmelerine bu konuda sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. “Çevreyi kirleten işletmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sanayi atıkları geri dönüşümle değerlendirilmeli ve bu sorun kendi bünyelerinde çözülmeli” diyen Eşki, çevreye duyarlı işletmelerin destekleneceğini söyledi.

"Elbirliği ile sorunları çözeceğiz"

Sanayi sitesi yönetimi ise yolların tamiratı başta olmak üzere taleplerini iletirken, bugüne kadar verilen hizmetler için Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Eşki, bütçe imkanlarını zorlayarak Bornova’nın altyapı sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Bu sorunları elbirliğiyle çözmek için adım atacağız” dedi. Bornova’nın sanayi kimliğine dikkat çeken Başkan Eşki, ruhsatlı ve çevreye duyarlı işletmelerle bölgeyi daha yaşanabilir hale getirme hedefinde olduklarını belirtti. Başkan Ömer Eşki, “Ruhsat, düzenin ve güvenliğin temelidir. Ruhsatsız işletmelere karşı tavrımız net. Daha düzenli, çevreci ve güçlü bir Bornova için çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.