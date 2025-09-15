Ziyaret sırasında samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetlerde Başkan Kahveci, pazar esnafının taleplerini dinledi, vatandaşların önerilerini aldı ve hayırlı kazançlar dileğinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, Başkan Kahveci’nin ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, pazarın mevcut durumu ve ihtiyaçlarına dair görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Kahveci, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehrin her kesimiyle düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kahveci, “Kütahya’nın kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması için sahadayız. Pazarlarımız hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmaya devam edecek” dedi.

Başkanın pazar ziyareti, karşılıklı fikir alışverişi ve esnafın sorunlarının doğrudan yetkililere iletilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.