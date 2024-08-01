Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi ekibi, Başkan Eyüp Kahveci'yi ziyaret etti. Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, ekip projeleri hakkında bilgi verdi.

Çeşitli etkinliklerde bulunuldu

10 gün süren proje kapsamında, genç gönüllüler huzurevleri, sevgi evleri ve çocuk evleri gibi sosyal tesisleri ziyaret etti. Dezavantajlı çocuklar ve yaşlılarla bir araya gelen gönüllüler, okul duvarlarını boyama, kitap bağışlarıyla kütüphane kurma ve çevre temizliği gibi çeşitli etkinliklerde bulundu.

Başkan Kahveci, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin şehir ve ülke için önemini vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu değerli projesi, sosyal sorumluluk anlamında örnek teşkil etmektedir. Emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ediyorum," dedi.