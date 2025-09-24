KÜGİAD Başkanı Alper Altun ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin geleceğine dair istişarelerde bulundu. Kütahya’nın ekonomik potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve belediyenin genç iş insanlarına yönelik destekleri masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, genç ve vizyoner iş insanlarını şehrin kalkınma hedefleri için büyük bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, genç girişimcilere yönelik mentorluk programları ve sosyal sorumluluk alanlarında belediye ile dernek iş birliğinin önemine dikkat çekti.

KÜGİAD Başkanı Alper Altun ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’ye teşekkürlerini sundu.

Ziyaret karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.