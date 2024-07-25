KUTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları dile getirdi. Kira destekleri, vergi indirimleri ve teşvik paketleri gibi konuların ele alındığı görüşmede, Yiğit, esnafın beklentilerini ve çözüm önerilerini Başkan Kahveci'ye aktardı. Başkan Kahveci ise şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Başkan Kahveci’den destek sözü

Başkan Kahveci, esnaf ve sanatkarların şehrin ekonomik dinamikleri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Esnaf ve sanatkarlarımız, şehrimizin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Onların karşılaştığı zorlukların farkındayız ve bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli adımları atacağız. Kira destekleri, vergi indirimleri ve teşvik paketleri konusundaki taleplerinizi değerlendirerek gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Ekonomik kalkınma için ortak çalışma

Görüşmede, şehrin ekonomik kalkınması için yapılabilecek ortak çalışmalar da gündeme geldi. Başkan Kahveci ve KUTESOB heyeti, esnaf ve sanatkarların daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmeleri için birlikte hareket etme kararı aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, hem Başkan Kahveci hem de KUTESOB Başkanı Yiğit, görüşmenin verimli geçtiğini ve esnafın sorunlarına yönelik çözüm yollarının belirlenmesi için önemli adımlar atıldığını belirttiler. Bu tür görüşmelerin devam edeceği ve esnafın yanında olunacağı mesajı verildi.