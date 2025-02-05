Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2000 yılında vatan uğruna şehit olan Jandarma Komando Er Nihat Koykaç’ın ailesini ziyaret ederek şehadet yıl dönümünde anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Ziyarette Başkan Kahveci’ye, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat da eşlik etti.

"Ruhları şad olsun"

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Kahveci, “Bu toprakların vatan olmasında en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve ailelerine sahip çıkmak bizler için önemli bir sorumluluk. Ruhları şad olsun” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit Nihat Koykaç’ın ailesi, Başkan Kahveci ve beraberindeki heyete teşekkür etti.