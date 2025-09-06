Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin düzeni ve güvenliği için gece gündüz görev yapan zabıta personeliyle kahvaltı programında bir araya geldi. Zabıta Haftası kapsamında belediye yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte, zabıta teşkilatının 199. kuruluş yılı da kutlandı.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici ve Zabıta Müdürü Vildan Gökduman da katıldı. Kahvaltıda zabıta personeliyle sohbet eden Başkan Kahveci, ekiplerin kent yaşamındaki kritik rolüne dikkat çekerek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Zabıta, şehrin huzurunun güvencesidir”

Başkan Kahveci, yaptığı konuşmada zabıtanın görevlerinin yalnızca denetimle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Zabıta teşkilatı, halkımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için sahada özveriyle çalışıyor. Sizler, şehrin düzenini korumak adına gece gündüz demeden görev yapıyorsunuz. Bu çalışmalar, bizim için sadece bir denetim faaliyeti değil, aynı zamanda bir iç güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımız bizden çok şey bekliyor. Dolayısıyla Kütahya’nın düzeni ve halkımızın refahı için yaptığınız hizmetler son derece değerlidir.”

Başkan Kahveci, zabıta personelinin görevlerini yerine getirirken gösterdiği özveriden dolayı tüm ekibe teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kutlama hatıra fotoğrafıyla son buldu

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen kahvaltı programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Başkan Eyüp Kahveci, Zabıta Haftası vesilesiyle tüm zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, vatandaşların huzuru ve güvenliği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kütahya Belediyesi, Zabıta Haftası kapsamında farklı etkinliklerle zabıta teşkilatının önemine dikkat çekmeyi sürdürecek.