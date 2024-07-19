Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığını belirtti. Zeyrek, "Ufak tefek revizyonlar yapılacak. Sanıyorum önümüzdeki ay askıya çıkıp, Akhisar hak ettiği imarı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, geçmiş dönemde gerçekleştirilen projeler ve hizmetler hakkında bilgi verildi. CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, muhtarlarla düzenlenen toplantıların devam edeceğini belirtirken, Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, sürekli olarak belediye başkanlığı ile istişare halinde olduklarını vurguladı.

Öncelik mahallelere içme suyu götürmek

Başkan Zeyrek, konuşmasında bazı kırsal mahallelerde içme suyu sorunu yaşandığını ifade etti. "147 mahallemizde içme suyu yok. Tankerlerle su taşınıyor. Önceki yönetim, profesyonel futbol kulüplerine para aktarımı yerine, bu mahallelere içme suyu götürmeyi tercih etti. Biz artık spor kulüplerine milyonlar aktarmayacağız. Amatör sporcularımızın yanındayız. 147 mahallemize öncelikle içme suyu götüreceğiz" dedi. Ayrıca, internet altyapısı olmayan yaklaşık 400 mahalle için ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını ve bu hizmetin online dershane için de kullanılacağını açıkladı.

Sorunların çözümünde muhtarların görüşü alınacak

Başkan Zeyrek, altyapı ve yol sorunlarının çözümüne dair planlı bir şekilde çalışacaklarını ve sorunların zamanla çözüleceğini belirtti. Akhisar’da kangren olmuş birçok sorunun bulunduğunu ifade eden Zeyrek, bu sorunların çözümünde muhtarların görüşlerinin de önemli olduğunu söyledi. Akhisar Belediyesi’ne yüz ton bitüm verilerek, ring yolunun tamamlanacağı bilgisini verdi.

Halk ekmek ve kent lokantaları hayata geçirilecek

Zeyrek, ayrıca geçmiş yönetim döneminde uygulanan bazı yanlış uygulamalara son verdiklerini vurguladı. Cenaze taşınırken ücret alınmaması ve yaşlılara yapılan yardımların artırılması gibi değişiklikleri duyurdu. Ayrıca, Halk Ekmek uygulamasının ve kent lokantalarının hayata geçirileceğini belirtti.

İmar planı önümüzdeki ay askıya çıkacak

Son olarak, Akhisar'ın imar sorununa da değinen Başkan Zeyrek, Akhisar imar planının onaylandığını ve önümüzdeki ay askıya çıkacağını açıkladı. "Bu uyumsuzluk sadece kişisel değil, Akhisar’daki 200 bin kişiyi ilgilendiren bir durumdur ve yönetimimizle birlikte son bulacak" dedi.

Toplantının sonunda, muhtarların soruları yanıtlandı ve Başkan Zeyrek, katılımlarından dolayı teşekkür ederek bir sonraki toplantıya kadar Akhisar programına devam etti.