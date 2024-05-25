Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) heyetini makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, Akhisar OSB Müdürü Mete Demir ve beraberlerindeki heyet, Başkan Zeyrek'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Zeyrek, konuşmasında, görevlerinin zorluğuna dikkat çekerek, 75 yıllık bir belediye geleneğini devraldıklarını ve Manisa'nın özlemle beklediği değişimi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Sanayicilerle iş birliği önemli

Ayrıca Zeyrek, sanayicilerle yakın ilişkiler içinde olduklarını ve onların projelerini desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı ise, Manisa'nın özlem duyduğu hizmetleri gerçekleştirmek için umutlu olduklarını belirtti ve Zeyrek'in liderliğindeki belediyenin başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Bu ziyaret, Manisa'nın yerel yönetimi ile sanayi sektörü arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Son olarak, ziyaret sırasında yapılan konuşmaların ardından heyetin olumlu görüşleri ve Zeyrek'in kararlılığı, Manisa'nın geleceğine dair umut verici işaretler olarak değerlendirildi.