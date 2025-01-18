Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim projeleriyle çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam ederken, karne heyecanını da miniklerle birlikte yaşadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocuklar, karnelerini alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Karne törenlerine katılan belediye yetkilileri, miniklere hediyeler vererek, bu özel günün tadını çıkarmalarını sağladı.

Çocuk Eğitim Merkezlerinde karne coşkusu

Uncubozköy, Atatürk Kent Parkı, Akgedik ve Adnan Menderes Çocuk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen karne törenlerinde, çocuklar büyük bir heyecanla karnelerini aldılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ve Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen de törenlere katılarak miniklere hediyeler vererek onları motive etti. Karne sevincini doyasıya yaşayan çocuklar, aynı zamanda düzenlenen eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, eğitimin önemini vurgulayarak, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunmak, sosyal gelişimlerine destek olmak bizim için çok önemli. Çocuk Eğitim Merkezlerimizde sağladığımız imkanlarla onların mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Karne alan tüm çocuklarımızı ve sevgili ailelerini kutluyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.