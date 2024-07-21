Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç'ta mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek görev süresince hayata geçirdiği projeleri ve gelecekteki planlarını paylaştı. Başkan Zeyrek, su tasarrufu ve yangınlarla mücadele gibi önemli konulara değindi.

Başkan Zeyrek'in projeleri ve vizyonu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile birlikte mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda, CHP İlçe Başkanı Ayhan Düzova, CHP ilçe örgütü, ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları yer aldı.

Su tasarrufu ve bilinçli kullanım

Başkan Zeyrek, "Manisa Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Göreve geldiğimizden beri su fiyatlarını düşürdük. Ancak suyun bilinçsizce kullanılması yarınlarımıza ihanettir. Bahçelerimizi sulamak için içme suyunu kullanmamalıyız. Bu konuda hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor" diye aktardı.

Zor süreçte çözümler

Zeyrek, "Geçim sıkıntısı ülkemizin genel bir sorunu. Biz de bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Cenaze taşımada alınan ücretleri kaldırdık, yaşlı yardımlarını artırdık ve kent lokantası projesini başlatıyoruz" diye konuştu.

147 mahalleye içme suyu

Başkan Zeyrek, 147 mahallenin içme suyu sorununun çözülmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Mahallelerimizde internet altyapısı eksik. Bu sorunu çözmek için internet sağlayıcı firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca, online dershane hizmeti de sunacağız." ifadelerini kullandı.

Orman yangınları ve fahri itfaiyecilik

Son zamanlarda artan orman yangınlarına dikkat çeken Zeyrek, "Yangınlarla mücadelede fahri itfaiyecilik projesini başlatıyoruz. Her mahallede gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek ve yangına ilk müdahale konusunda eğitilecekler" diyerek ilk müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Muhtarlarla etkileşim ve talepler

Manisa'yı 5 yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini vurgulayan Zeyrek, "Kıymetli muhtarlarım, bu birliktelikte Manisa'mızı birlikte yöneteceğiz. Herkesin düşüncesi ve istekleri önemli. Sorunları birlikte çözmeliyiz" diye konuştu.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, muhtarların katılımına teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanının vatandaşlar ve muhtarlarla buluşmasına alışık değiliz. Ferdi başkanımızla birlikte vatandaşla iç içe olacağız" dedi. Toplantıda muhtarların talepleri dinlendi ve sorular yanıtlandı.