Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, durakta bekleyen yolcuyu almayan halk otobüsünü durdurarak, şoförünü uyardı. Zeyrek, ulaşım sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Muradiye’de seyir halindeyken durakta bekleyen bir yolcunun halk otobüsü tarafından alınmadığını fark etti. Başkan Zeyrek, hemen harekete geçerek otobüsü durdurdu ve şoförü uyararak hiçbir yolcunun durakta bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Yolcularla da sohbet eden Zeyrek, tüm sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

Ulaşımda rahatlama için Tramvay Projesi

Başkan Zeyrek, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Bu konuda gerçekten çok çalışıyoruz. Tramvay projemizi hayata geçirdiğimizde daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlayacağız” dedi.

Muradiye için Battı Çıktı Projesi yolda

Muradiye’nin giriş ve çıkış sorunlarına da değinen Başkan Zeyrek, “Muradiye’nin girişine battı çıktı yapacağız. Ayrıca su deposunun olduğu yerden yeni bir yol hattı açarak bölgenin yükünü hafifleteceğiz. Bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.