Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Tarihçi, Yazar Pelin Batu’nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ söyleşisinde Manisalı gençlerle buluştu. Öğrencilere çamaşır kafe, öğrenci lokantası, güne merhaba çorbası gibi müjdeler veren Başkan Ferdi Zeyrek, öğrencilerin sosyal hayattaki sıkıntılarını bildiğini, öğrencilerin istedikleri sosyal yaşantıyı kendilerine sağlamak için çalışacaklarını söyledi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin ölümünün 61’inci yılında anıldığı ‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinlikleri, ‘Manisa Tarzanı’na Genç Bakış’ söyleşisi ile devam etti. Moderatörlüğünü Tarihçi ve Yazar Pelin Batu’nun yaptığı söyleşide Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, öğrencilerle buluştu. Pelin Batu’nun sorularını yanıtlayan Başkan Ferdi Zeyrek önemli açıklamalarda bulundu.

“Manisa’nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak için kaygı duyan biriyim”

‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ etkinliklerine değinen Başkan Ferdi Zeyrek, “Ahmet Bedevi’nin hayal ettiği bir Manisa var. Yeşil bir Manisa ve yaşanılabilen bir kent hayali var. Yarınlara bunu aktarmak istiyordu. Biz onun vizyonunu, onun hayallerini gerçekleştirmek adına bu haftayı Yeşil Manisa Çevre günleri ve Ahmet Bedevi haftası olarak geçiriyoruz. Ayrıca bugün Manisa’mda ilk defa yapılan ‘Yeşil Manisa Zirvesi’ oluşturduk. 3 günün sonunda çok güzel bir çalıştay olacak ve rapor halinde Manisa’mda olan herkesle bunu paylaşacağım. Manisa’nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak için ve bu değerleri herkesle paylaşmak için kaygı duyan biriyim” ifadelerini kullandı.

“BİR KİŞİNİN KAZANIP ŞEHRİN KAYBETTİĞİ SEÇİME BEN YOKUM”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, söyleşide öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetleri de anlattı. Üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ücretsiz ring seferlerine de değinen Başkan Ferdi Zeyrek, “Bizim öğrenci yurtlarımız ve üniversite arasında bir yol var. Bu yolda ücretsiz ring hattı sağladık. Bir belediye için çok da basit yapılabilecek bir şey. Ama bugüne kadar kimsenin aklına gelmemiş. O ring hattı yolculuğuna ben de öğrencilerimizle birlikte katıldım. Öğrencilerimize, öğrenci gözünden Manisa nasıl bir yer diye sordum. Ben onların kaygılarını çok iyi anlayabiliyorum. Dedim ki ben cevap vereyim bu soruya. Manisa öğrenci için çekilmez bir yer. Sosyal hayat olmayan bir yer. İlk fırsatta İzmir’e kaçmak istediğiniz bir yer. Birçok yokların olduğu bir yer deyince öğrenci kardeşlerim anlatmaya başladı. Ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Bir belediye başkanının karnesi 31 Mart günü yapılan seçimler değildir. Bir belediye başkanının karnesi şehrin dışarıda nasıl temsil edildiğidir. Oradaki öğrenci kardeşlerim kendi şehirlerine gittiklerinde Manisa’yı bu şekilde anlatmaları bizim karnemizin geçersiz not aldığını gösterir. Seçimi kazanmak veya kaybetmek sadece sonuçlardan bir tanesidir. Bir kişinin kazanıp şehrin kaybettiği bir seçime ben yokum” diye konuştu.

“İSTEDİKLERİ SOSYAL YAŞANTIYI KENDİLERİNE SAĞLAYACAĞIM”

Üniversite öğrencilerine yaşadıkları sosyal hayat sıkıntılarını bildiğini söylediğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Kütüphane eksikliğini, öğrenci lokantalarının olması gerektiğini ve öğrencilere yönelik projelerimi paylaştım kendileriyle. Önümüzdeki dönem kendileri için güne merhaba çorbasıyla başlayacağız. Üniversitede bir tane çamaşır kafe kuracağım. Çamaşırlarını yıkamakta çok büyük sıkıntılar yaşıyor yurtta kalan öğrenciler. Yurdu yaşamış biri olarak zaten bunları biliyorsunuz. Çamaşır kafede ücretsiz bir şekilde onların çamaşırlarını yıkayacağız. Hatta ütü imkanı da vererek kendi ütülerini de yapmalarını sağlayacağız. Bir süre sonra öğrenci lokantaları kurulacak. Çok cüzi miktara yemeklerini verebileceğim. Onların istedikleri sosyal yaşantıyı da kendilerine sağlayacağım. Manisa’nın bir tane kültür merkezi yok. Onları tiyatro, sinema ve bale salonlarına kavuşturacağım. Benim hayalimdeki Manisa’da bunlar var. Benim hayalimdeki Manisa’da şu var. Siz buradan ayrıldıktan sonra gittiğiniz şehirlerinizde ‘Manisa’da şunlar var. Gelin hep birlikte Manisa’ya gidelim’. Artık Manisa’da yaşayan bir kişinin özlendiği değil, özlenilen yerin Manisa olması benim en büyük hayalim ve hedefim” dedi.

“YERALTI SULARININ, TARIM ARAZİLERİNİN HARİTALARINI OLUŞTURACAĞIZ”

Çevresel etkiye sahip projelere ve çalışmalara da değinen Başkan Ferdi Zeyrek, “Suyumuz çok değerli. Bunun için ilk başta akademisyenlerden oluşan 20 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyorum. Yaklaşık 1.5 aydır bu ekiple birlikte Manisa’nın yer altı sularının haritasını oluşturuyoruz. Hemen akabinde ekilebilir tarım arazilerinin haritasını oluşturacağız. Toprak analiz haritasını oluşturacağız. Şu anda bir yazılım başlattık. Bu haritalar doğru tarım bilinçli ürün ve bizim destekleyeceğimiz yerin neresi olacağını gösterecekler. Bugün buna müdahale etmezsem Manisa’mda 25 yıl sonra üzüm yetişemez hale gelecek. Ben bunu görmezden gelemem. Bunun için çok ciddi bütçeler ayırıyorum” ifadelerini kullandı.

“SUYUMUZ ÇOK DEĞERLİ”

Yağmur sularını toplama havzalarını oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Artık yağmur suları direkt arıtmaya giden bir olmayacak. Yağmur sularını toplayıp yeşil alanların sulanmasında kullanacağız. Yeni yapılan sitelerin hepsinde yağmur suyu toplama bölgeleri olacak. Kendi peyzajlarında bunları kullanacaklar. Arıtmalarda arıttığımız gri suyu peyzaj sulamasında, halı yıkamada, yol yıkamalarında kullanılır hale getireceğiz. Su da çok ciddi bir indirim yaptık. İlk 2 ton su 1 lira gibi sembolik bir rakamdan verdik. Su bir insani kullanım hakkı. Ama bu indirimde bir ay sonra aldığım verilerde şunu görüyorum. Vatandaşlarımız bir önceki aya göre daha çok su kullanmaya başladılar. Su ucuz diye suyu boşa akıtmaya başladılar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu verileri Manisa’mla devamlı paylaşacağım. Bunun önüne geçmek zorundayız. Su gerçekten çok değerli” diye konuştu.

“ÇÖP BİR ATIK DEĞİLDİR”

Çöplerini ayrıştıran Manisalılar için suda bir indirim sağlanacağını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Çöp bir atık değildir. Bir değerdir. Artık ayrıştırmamız gerekiyor. Çöplerini ayrıştırarak bize teslim eden vatandaşlarımıza Manisa kart sayesinde suda bir indirim saylayacağız. Özellikle bitkilerden oluşan çöplerimiz kompost ürünlere dönüşecekler. Biz onu gübreye dönüştürdüğümüzde oradaki ozon salınımını azaltıyoruz. Üretici gübreye para vermiyor. Sadece bunun sistemini, ekolojik dengeyi kurmak lazım. Bu dengeyi de biz kuracağız. 2-3 tane lokal bölge belirledik” ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, söyleşinin sonunda Manisalı gençlerin sorularını yanıtladı. Sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Ferdi Zeyrek, kendisini dinleyen gençlerle yakından ilgilendi.

İNSANLIĞIN DOĞAL YAŞAMA ETKİLERİ RESİMLE ANLATILDI

‘Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri’ etkinlikleri kapsamında ‘Doğaya Sevgi Sözümüz Var’ isimli resim sergisi de açıldı. Sanatçı Figen Şimşek ve Küçük Ressam Özay Zeynep Güler’in eserlerinin yer aldığı sergi 5 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi veren Sanatçı Figen Şimşek, insanoğlunun doğal yaşama etkilerini anlattığını belirtirken ‘Savaş Değil Soykırım’ adlı çalışmasıyla İsrail'in soykırımını lanetlediğini belirtti.